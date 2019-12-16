لما الشتاء يدق الببان.. الداخلية تقدم 5 مساعدات إنسانية للبسطاء

كتب محمود عبد الراضي

تحرص وزارة الداخلية باستمرار على الاهتمام بالأمن الإنساني، بناءً على توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمد يد العون للبسطاء.

ومع دخول فصل الشتاء، حرصت وزارة الداخلية على اتخاذ خطوات إنسانية، فى مجال الأمن الإنسانى، أبرزها:

1 ـ توزيع بطاطين بالمجان على البسطاء بالقرى والنجوع.

2 ـ توزيع مساعدات غذائية على البسطاء فى كافة المحافظات.

3 ـ زيارة دور المسنين وتوزيع المساعدات عليهم.

4 ـ توزيع الألعاب على الأطفال من أبناء المواطنين البسطاء لرسم البسمة على وجوههم.

5 ـ التوسع فى شوادر ومنافذ كلنا واحد بربوع الجمهورية لتوفير الأغذية بأسعار مخفضة.