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لما الشتاء يدق الببان.. الداخلية تقدم 5 مساعدات إنسانية للبسطاء

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:30 ص
لما الشتاء يدق الببان.. الداخلية تقدم 5 مساعدات إنسانية للبسطاء توزيع بطاطين - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تحرص وزارة الداخلية باستمرار على الاهتمام بالأمن الإنساني، بناءً على توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمد يد العون للبسطاء.

ومع دخول فصل الشتاء، حرصت وزارة الداخلية على اتخاذ خطوات إنسانية، فى مجال الأمن الإنسانى، أبرزها:

1 ـ توزيع بطاطين بالمجان على البسطاء بالقرى والنجوع.

2 ـ توزيع مساعدات غذائية على البسطاء فى كافة المحافظات.

3 ـ زيارة دور المسنين وتوزيع المساعدات عليهم.

4 ـ توزيع الألعاب على الأطفال من أبناء المواطنين البسطاء لرسم البسمة على وجوههم.

5 ـ التوسع فى شوادر ومنافذ كلنا واحد بربوع الجمهورية لتوفير الأغذية بأسعار مخفضة.

 

 


كلنا واحد

الداخلية

الامن الانساني

قوافل انسانية

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