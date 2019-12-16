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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:34 م
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قطع المياه عن 4 مناطق بقليوب 8 ساعات لعطل مفاجئ فى الخط الرئيسى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:11 م
قطع المياه عن 4 مناطق بقليوب 8 ساعات لعطل مفاجئ فى الخط الرئيسى انقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن قريتي ناي ورماده وكذلك ضعف المياه عن قريتي سنديون وصنافير، اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا حتي الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، وذلك نظرا لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه قطر 800مم بقرية ناي.

 

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

 

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 

 

 

 

 


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