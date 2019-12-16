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فحص 7000 طفل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع بالشرقية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:52 ص
فحص 7000 طفل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع بالشرقية ضعف السمع - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع قامت بفحص 7089 طفل حديثي الولادة حتي الآن تمت إحالة 69 طفل إلى مركز علاج السمعيات بمستشفي الأحرار التعليمى، وذلك من عمر يوم وحتي 28 يوم من خلال الأجهزة السمعية، وتستهدف المبادرة الرئاسية فحص 150 ألف طفل علي مستوي المحافظة خلال عام .
 
وأنطلقت المبادرة الرئاسية بمحافظة الشرقية يوم الثلاثاء 19 نوفمبر من وحدة طب الأسرة بمشتول القاضي التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، ويتم العمل بالمحافظة في 120 مركز طبي ووحدة صحية تابعين لـ 19 إدارة صحية بالمحافظة بعد توزيع جميع الأجهزة اللازمة عليها، ويتم فحص الأطفال بجهاز الإنبعاث الصوتي، وفي حالة عدم الإجتياز يتم فحصه مره أخري بعد مرور أسبوع من الفحص الأول ، وفي حالة عدم الإجتياز يتم الإحالة إلي مركز علاج السمعيات بمستشفي الأحرار التعليمى، وفي حالة الإحتياج لعملية جراحية مثل "زراعة القوقعة" يتم إحالته إلي مركز السمع والكلام بالقاهرة .
 
 
 
 

 


الشرقية

صحة الشرقية

مبادرة فحص ضعاف السمع

اخبار الشرقية

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