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طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:49 ص
طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة سقوط امطار - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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جهزت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لسقوط أى أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

 

 

 


سيارات الاغاثة

الطرق السريعة

سقوط امطار

حوادث الطرق

كاميرات مراقبة

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