ضبط 5 عاطلين يمارسون أعمال السمسرة بوحدة مرور شبين القناطر وعرب العليقات

القليوبية – فريق المحافظات

ألقت مباحث مرور القليوبية، القبض على 5 عاطلين تخصصوا فى فرض الإتاوات وأعمال السمسرة بوحدة مرور شبين القناطر وعرب العليقات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العقيد عبدالعظيم سعيد رئيس مباحث مرور القليوبية، يفيد بضبط "ر.س.م" عاطل حال قيامه بممارسة أعمال السمسرة داخل وحدة مرور شبين القناطر لإنهاء إجراءات التراخيص للراغبين من المواطنين وإيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات نظير مقابل مادي.

كما تم ضبط "ض.ح.ا" عاطل حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة أمام وحدة مرور عرب العليقات بدون وجه حق وضبط بحوزته 45 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة و "م.ر.ع" 30 سنة عاطل، حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة أمام موقف شبين القناطر- مسطرد بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ 85 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم ضبط "ع.م.م" عاطل، وذلك لمزاولته مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات بدون وجه حق، حال تواجده أمام وحدة مرور عرب العليقات وضبط بحوزته مبلغ مالى 55 جنيها من متحصلات عمله الآثم و "ش.م.ح" عاطل، وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات بدون وجه حق حال تواجده أمام وحدة مرور عرب العليقات وضبط بحوزته مبلغ مالى 70 جنيها من متحصلات عمله الآثم وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.