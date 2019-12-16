ضبط 5 ألاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب إيهاب المهندس

شنت إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، حملات أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط 5 ألاف و139 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.

واسفرت الحملات عن ضبط ألف و890 مخالفة تجاوز سرعة، 195 مخالفة سير بدون رخصة قيادة، و5 دراجات نارية مخالفة، 11 موقف عشوائى، 75 مخالفة شروط ترخيص، 31 قيادة تحت تأثير المخدرات.

يأتى ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.