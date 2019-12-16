ضبط 26 مخبزا لإنتاجها خبز ناقص الوزن وتهريب 371 شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة

كتب فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملة مكثفة للرقابة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين.

أسفرت الحملة عن ضبط 26 مخبزا بمراكز بدر وكوم حمادة والنوبارية لانتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتهريب 371 شيكارة دقيق مدعم وبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اشرف على الحملة المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين وإسماعيل شلبى وكيل مديرية التموين، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية.

من جانبه وجه اللواء هشام امنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، وذلك لمواجهة الغش التجارى وبيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وكذلك مواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.





