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صور.. محافظ أسوان يطالب بوضع تصور لإنشاء سوق وممشى سياحى عالمى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:12 ص
صور.. محافظ أسوان يطالب بوضع تصور لإنشاء سوق وممشى سياحى عالمى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بوضع تصور ومخطط عام لتطوير السوق السياحى القديم، بجانب إنشاء سوق وممشى سياحى عالمى بكورنيش النيل الجديد.

وأيضاً إنشاء قاعة كبرى للمؤتمرات، بالإضافة إلى تحويل ميدان المدخل الشمالى لتحفة جمالية كمدخل رئيسى لمدينة أسوان، ليتواكب كل ذلك مع إعادة تخطيط المنطقة المواجهة لمحلات خان أسوان من خلال رصف وتوسعة وتجميل وإنارة الطريق المواجه لها.

جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية التى قام بها المحافظ يرافقه مجموعة العمل من التنفيذيين والتى ضمت اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة أسوان، علاوة على مديرى الجهات المختصة حيث شملت الجولة كورنيش النيل الجديد بداية من كوبرى أسوان الملجم وحتى ميدان المدخل الشمالى ثم منطقة خان أسوان.

وقد أمر اللواء أشرف عطية المسئولين بسرعة التنسيق مع الإستشاريين المختصين بكلية الهندسة بجامعة أسوان وفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى من أجل وضع التصميمات المعمارية والفنية المناسبة لهذه المشروعات بما يساهم فى تحقيق نقلة حضارية و إبراز البانوراما الطبيعية والجمالية لعاصمة الشباب الإفريقى مع توفير مقومات جديدة للسياحة التسويقية والترفيهية للمواطنين والسائحيين، مطالباً بالتنسيق مع الوزارات والهيئات صاحبة الولاية للأراضى لحصر المساحات وفض التشابك للإسراع فى تنفيذ هذه المشروعات بعيداً عن التعقيدات الروتينية ومنها إعادة تجميل وتشجير المنطقة المحيطة بمداخل ومخارج كوبرى أسوان الملجم شرقاً وغرباً بإجمالى 49 ألف م2 مع تخصيص مسافة 650 متر من الكورنيش الجديد لتنفيذ مشروع السوق و الممشى السياحى العالمى متكامل المرافق والذى سيكون متنفس ترفيهى للمواطنين تتوافر فيه مختلف الخدمات السياحية ، وهو الذى يتوازى مع دعم الشركات المنفذة للمراسى السياحية للإنتهاء من تنفيذ 4 محطات مراسى للفنادق العائمة بعد تنفيذ 3 محطات، ووجه محافظ أسوان إلى إنهاء حصر وترقيم المحلات والبازارات بالسوق السياحى القديم تمهيداً لأعمال التطوير والتجميل والذى تشمل رفع كفاءة الأرضيات والبلدورات والإنارة والإطفاء مع تركيب تندات ضد الشمس بطول 2400 متر وبمسطح 36 ألف متر مسطح، وهو الذى سيتم على مراحل مع تغيير أنشطة بعض المحلات وتفريغه من الإشغالات والباعة الجائلين ليتناسب ذلك مع مكانته التاريخية والتراثية على الخريطة السياحية.

وشدد على تطوير وتجميل ميدان المدخل الشمالى بتصور شامل يتضمن تركيب نوافير راقصة وإضاءات ملونة وتماثيل لعظماء أسوان ومقاعد للمواطنين ، بجانب دهان واجهات العمارات بلون موحد والمطلة على طريق خان أسوان بالتوازى مع أعمال الرصف والتوسعة وتركيب البلدورات، وأيضاً رفع كفاءة الإنارة وخاصة أن هذا الطريق الحيوى يربط بين شمال وشرق المدينة، وخلال الجولة استمع أشرف عطية لشكوى بعض الشباب من منطقة الجوزيرة من السرعات الجنونية لأصحاب السيارات المشاركيين في زفة العرائس، وأيضاً سائقى التوكتوك داخل ميدان المدخل الشملى فكلف المحافظ رئيس مدينة أسوان بإعادة تخطيط الحارات المرورية أثناء تنفيذ عملية تطوير الميدان بما يعمل على تهدئة تحركات هذه المركبات بما يحقق الأمان والحد من الحوادث .

 

 

محافظ اسوان (1)

محافظ اسوان 

 

محافظ اسوان (1)
محافظ اسوان

 

محافظ اسوان (2)
محافظ اسوان 

 

محافظ اسوان (2)
محافظ اسوان 

 


محافظه اسوان

اسوان

ممشى سياحى

عاصمه الشباب الافريقى

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