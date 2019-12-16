صور..شجرة عيد الميلاد و"سانتا كلوز" يغزوان عواصم العالم استعدادا للكريسماس

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

تستعد العديد من دول العالم، لاحتفالات أعياد الميلاد "الكريسماس"، حيث انتشر المئات حول العالم مرتدين ملابس "سانتا كلوز" فى العديد من عواصم العالم استعدادا للاحتفال، ويستمتع الزائرون بدءًا من الشهر الجارى، بالعروض الموسيقية قرب الشجرة المزدانة بالأضواء الملونة.

وخلال أولى أيام الاحتفالات، قدمت الفرق الموسيقية مقطوعات بحضور مئات الأشخاص للاحتفال بإضاءة شجرة عيد الميلاد، فيما تحاط شجرة الكريسماس، بأشجار أخرى صغيرة تمثل الولايات الأمريكية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، وللموسيقى دور كبير فى احتفالات البيت الأبيض وعادة ما تعكس الأطياف المختلفة للموسيقى التقليدية الأمريكية.



احتفالات البرازيل



احتفالات المكسيك



احتفالات اليونان



احتفالات باريس



احتفالات بيلاروسيا



احتفالات موسكو



أشجار عيد الميلاد فى سنغافورة



أضواء عيد الميلاد فى بيلاروسيا



اطلاق الالعاب النارية فى البرازيل



الاحتفالات بسنغافورة



الاضواء فى موسكو



الالعاب النارية فى البرازيل



العشرات يرتدون زى سانتا كلوز بالمكسيك



الكريسماس فى سنغافورة



المصابيح الرائعة فى بيلاروسيا



المصابيح فى موسكو



زوجان يرتديان زي بابا نويل فى المكسيك



زي سانتا كلوز على شواطئ البرازيل



سانتا كلوز فى المكسيك



فرحة الأطفال على شواطئ البرازيل