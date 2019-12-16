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صور ..تركيب لوحات إلكترونية لأعمدة الإنارة بحى ثان الزقازيق

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:49 م
صور ..تركيب لوحات إلكترونية لأعمدة الإنارة بحى ثان الزقازيق تركيب لوحات إلكترونية
كتب فريق المحافظات

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قال المحاسب أحمد جابر رئيس حى ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية إن قسم الإنارة قام بتركيب لوحات بعدادات إلكترونية تعمل عند الغروب وتفصل عند الشروق وذلك بناء على تكليفات المحافظ لترشيد الطاقة والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضاف لـ"اليوم السابع" إنه تم تركيب لوحات للتحكم فى 50 عامودا للإنارة عموميا وفرعيا بشارع ترعة المسلمية.

وجارى العمل لتركيب اللوحات بشارع عز الدين حافظ بقسم الزقازيق بحرى وقسم يوسف بك.

وأوضح جابر أن اللوحات داخل صندوق محكم ضد المياه تجنبا لحدوث أى ضرر للمواطنين عند سقوط الأمطار.

 

 

 
 
 
الاعمدة
الاعمدة

 

اللوحات مت اجدة على الاعمدة
اللوحات مت اجدة على الاعمدة

 

اللوحات موجودة على أعمدة الانارة
اللوحات موجودة على أعمدة الانارة

 

تركيب اللوحات
تركيب اللوحات

 


محافظه الشرقيه

مدينة الزقازيق

حى ثان الزقازيق

إنارة الشوارع

لوحات الكترونيه

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