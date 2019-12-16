صور ..تركيب لوحات إلكترونية لأعمدة الإنارة بحى ثان الزقازيق

كتب فريق المحافظات

قال المحاسب أحمد جابر رئيس حى ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية إن قسم الإنارة قام بتركيب لوحات بعدادات إلكترونية تعمل عند الغروب وتفصل عند الشروق وذلك بناء على تكليفات المحافظ لترشيد الطاقة والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضاف لـ"اليوم السابع" إنه تم تركيب لوحات للتحكم فى 50 عامودا للإنارة عموميا وفرعيا بشارع ترعة المسلمية.

وجارى العمل لتركيب اللوحات بشارع عز الدين حافظ بقسم الزقازيق بحرى وقسم يوسف بك.

وأوضح جابر أن اللوحات داخل صندوق محكم ضد المياه تجنبا لحدوث أى ضرر للمواطنين عند سقوط الأمطار.



الاعمدة



اللوحات مت اجدة على الاعمدة



اللوحات موجودة على أعمدة الانارة