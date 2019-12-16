صور.. بيع مضرب بيسبول فى مزاد بأكثر من مليون دولار

(رويترز)

ربما يكون بيب روث قد توفى منذ أكثر من 70 عاما لكن لاعب البيسبول الأمريكى الذى اشتهر بضرباته القوية ما زال يحقق أرقاما كبيرة.

وأعلن المسؤولون عن مؤسسة إس.سي.بى للمزادات والمتخصصة فى بيع الأشياء التذكارية الرياضية المهمة بيع المضرب الذى استخدمه روث فى تسجيل ضربته الخمسمائة عام 1929 بمليون و800 ألف دولار. وكان روث قد أهدى هذا المضرب لصديق فى الأربعينات وقالت إس.سي.بى إن المضرب بيع فى مزاد فى كاليفورنيا لمشتر لم يتم كشف النقاب عن شخصيته.

ويأتى ذلك بعد بيع مضرب كان روث الذى اشتهر بلقب "سلطان الضربات العنيفة" قد استخدمه فى 1923 فى أولى ضربات الدورة الكاملة باستاد يانكى .

وكان روث قد صُنف كأفضل لاعب بيسبول على الإطلاق فى كثير من التصنيفات واستطلاعات الرأى واختارته مجلة ذا سبورتنج نيوز ليتصدر قائمة "أعظم 100 لاعب بيسبول".



بيع مضرب للاعب البيسبول الأمريكي الشهير بيب روث



مضرب اللاعب بيب روث



مضرب بيسبول ثمنه مليون دولار



مضرب بيسبول للاعب بيب روث