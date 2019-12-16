صور.. "القومى للمرأة" بالشرقية ينظم عرضا مسرحيا لمناهضة العنف ضد المرأة

الشرقية - فتحية الديب

نظم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، بالتنسيق مع فرع المجلس بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع الشرقية، اليوم الاثنين، عرضا مسرحيا بعنوان "كلمة سر" وذلك لـ300 سيدة بالشرقية، داخل مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، جاء ذلك فى إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

وناقش العرض قضايا العنف ضد المرأة وكيفية التعامل معها والتصدى لها، من الزواج المبكر للفتيات وختان الإناث وما ينتج عنه من أضرار نفسية وجسدية للأطفال.

وتفاعل الحضور مع العرض المسرحى، من خلال المناقشة مع أبطال العرض.

يذكر أن المجلس القومى للمرأة بالشرقية شارك بالعديد من الندوات لمناهضة العنف ضد المرأة وتم عقد 9 ندوات بمدارس الفتيات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر.



القومى للمرأة بالشرقية ينظم عرضا مسرحيا لمناهضة العنف ضد المرأة



القومى للمرأة بالشرقية ينظم عرضا مسرحيا لمناهضة العنف ضد المرأة