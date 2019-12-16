سقوط تاجر مخدرات بحوزته 5 كيلو بانجو قبل بيعها على عملائه بالبساتين

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على عاطل يستقل دراجة بخارية وبحوزته 5 كيلو بانجو فى البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من إدارة مكافحة المخدرات، بضبط "ي. ر. س" 19 سنة عاطل، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين مستقلا ً دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية، ماركة هوجن سوداء اللون "ملكه" وبحوزته" 5 كيلو بانجو، 950 جنيه، هاتف محمول".

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والدراجة البخارية لسهولة تحركاته، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.