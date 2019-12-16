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حبس سيدة بتهمة ترويج كيلو ونصف من مخدر الفودو فى الشرابية 4 أيام

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:04 ص
حبس سيدة بتهمة ترويج كيلو ونصف من مخدر الفودو فى الشرابية 4 أيام مخدر الفودو_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الشرابية بحبس سيدة ، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ترويج المواد المخدرة كما أمرت بسرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى للمضبوطات، وإرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، معلومات بتورط سيدة فى بيع  المواد المخدرة فى الشرابية، وانتقل رجال المباحث، وألقوا القبض عليها  أثناء بحوزتها على (كمية من مخدر الفودو وزنت 1560 جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول).

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


حبس سيدة

اتجار المخدرات

مخدر الفودو

قسم الشرابية

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