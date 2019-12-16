تعرف على قائمة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت الغرفة التجارية بدمياط عن قائمة الأسعار الاسترشادية الجملة للخضر والفاكهة بسوق الجملة بدمياط الجديدة، وذلك من خلال النشرة الاقتصادية تعرف على الأسعار على النحو التالى :

وجاء سعر الطماطم للكيلو جرام بين 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات، البطاطس من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، بصل من 4.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، جزر من 2 جنيه إلى 3 جنيهات، بطاطا من 2 جنيه إلى 2.5 جنيه، كوسه من 7 جنيهات إلى8 جنيهات، فاصوليا من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، بسله من 8 جنيهات. إلى 10 جنيهات، باذنجان بلدى من 3 جنيهات إلى3.5 جنيه، باذنجان رومى من 2 جنيه إلى 2.5 جنيه، ثوم من 6 جنيهات إلى8 جنيهات، فلفل رومى من 5 جنيهات إلى7 جنيهات، فلفل حار وشطة من 5 جنيهات إلى6 جنيهات، ليمون من 7 جنيهات إلى11 جنيهات، كرنب من 7 جنيهات إلى8 جنيهات.

سعر القرنبيط من 5 جنيهات إلى7جنيهات، سبانخ من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، باذنجان ابيض من 1.5 جنيه إلى 2 جنيه، برتقال من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، رومان من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، موز من 5 جنيهات إلى7 جنيهات، عنب ملوكى من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، مندولين العريش من 4 جنيهات إلى 4.5 جنيه، تفاح سورى من 15جـنيها إلى 16.5 جـنيه، كاكا من 6 جـنيهات إلى 9جـنيهات، فراولة من 8 جـنيات إلى 10جـنيهات.