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تعرف على قائمة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة بدمياط

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:16 م
تعرف على قائمة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة بدمياط سوق خضار - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى

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أعلنت الغرفة التجارية بدمياط عن قائمة الأسعار الاسترشادية الجملة للخضر والفاكهة بسوق الجملة بدمياط الجديدة، وذلك من خلال النشرة الاقتصادية تعرف على الأسعار على النحو التالى :

وجاء سعر الطماطم للكيلو جرام بين 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات، البطاطس من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، بصل من 4.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، جزر من 2 جنيه إلى 3 جنيهات، بطاطا من 2 جنيه إلى 2.5 جنيه، كوسه من 7 جنيهات إلى8 جنيهات، فاصوليا من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، بسله من 8 جنيهات. إلى 10 جنيهات، باذنجان بلدى من 3 جنيهات إلى3.5 جنيه، باذنجان رومى من 2 جنيه إلى 2.5 جنيه، ثوم من 6 جنيهات إلى8 جنيهات، فلفل رومى من 5 جنيهات إلى7 جنيهات، فلفل حار وشطة من 5 جنيهات إلى6 جنيهات، ليمون من 7  جنيهات إلى11 جنيهات، كرنب من 7 جنيهات إلى8 جنيهات.

سعر القرنبيط من 5 جنيهات إلى7جنيهات، سبانخ من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، باذنجان ابيض من 1.5 جنيه إلى 2 جنيه، برتقال من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، رومان من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، موز من 5 جنيهات إلى7 جنيهات، عنب ملوكى من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، مندولين العريش من 4 جنيهات إلى 4.5 جنيه، تفاح سورى من 15جـنيها إلى 16.5 جـنيه، كاكا من 6 جـنيهات إلى 9جـنيهات، فراولة من 8 جـنيات إلى 10جـنيهات.


دمياط

الغرفة التجارية

الخضار والفواكه

اسعار الخضراوات

اسعار الفاكهة

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