تعرف على طرق انتقال عدوى "حمى الوادى المتصدع" للإنسان

كتب فريق المحافظات

قال الدكتور عاطف عيسى مدير مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، إن مرض حمى الوادى المتصدع وبائى سريع الانتشار حيوانى المنشأ ينتقل بواسطة البعوض ويصيب الحيوانات فى المقام الأول مثل "الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال" ويؤدى المرض الى خسائر اقتصادية فادحة مسببة نسبة عالية من النفوق بين الحملان والجديان والعجول فضلا انه ينتقل من الماشية والأغنام إلى الإنسان عن طريق لدغ البعوض ومن ثم يعتبر من الأمراض المشتركة الخطيرة .

وتنشر اليوم السابع أسباب لانتقال المرض من الماشية إلى الإنسان:

- لدغة البعوض الناقل للمرض مثل " أيدس " و"الكيولكس

- تنتقل العدوى الى الانسان عن طريق البعوض الحامل لفيروس المرض نقل بيولوجى

- عند قيام بعوضة بإمتصاص دم الإنسان أو الحيوان المصاب بالمرض فى طور الحمى أو وجود الفيروس بالدم

- الملامسة المباشرة لدم وسوائل وأنسجة الحيوانات المصابة المذبوحة

- استنشاق الرذاذ المتطاير من انسجة الحيوانات المصابة أو اجنتها

- تصاب الجمال بالفيروس ولكن تظهر عليها الحالات تحت الاكلينيكية للمرض بما فيها النوق ولم يثبت انتقال المرض من الحيوانات الأخرى وتنتقل العدوى من الجمال عن طريق الأجنة المجهضة والسوائل والأغشية الجنينية ولاتحدث العدوى عن طريق البعوض .

- القراد قد يكون له دور هام فى نقل الفيروس والحفاظ عليه فى البيئة لفترات طويلة