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تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:06 م
تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور العجوز البريطانى رون شيبارد
كتبت مريم بدر الدين

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يعتزم مسن بريطاني يبلغ من العمر 71 عاما، تم وصفه بأنه الرجل الأكثر زواجا في البلاد، تأليف كتاب يسرد فيه غرامياته وقصص زواجه الثمانية.
 
وتزوج رون شيبارد لأول مرة في عام 1966، وكشف أن أطول قصة زواج له دامت 13 عاما، أما أقصرها فلم تتجاوز الـ10 أشهر، فيما كانت آخر مرة تزوج فيها شيبارد كانت في نوفمبر 2004، قبل أن يفترقا في 2016، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
الرجل وزيجاته
الرجل وزيجاته

بريطانى
رجل بريطانى
 
وألغي شيبارد في آخر لحظة مخطط زواجه التاسع، من امرأة أمريكية، تصغره بأربعين عاما، حيث اقترح على روز هانس، الشهر الماضي، الزواج، بعد سنة من "المواعدة عبر الإنترنت"، قبل أن يقرر التراجع عن مخططه.
 
وقال رون، الذي يعيش في بلدة سوميرتون: "كان من المفترض أن نلتقي الجمعة الماضي، لكنني شعرت في آخر لحظة أنني غير مقتنع بهذه الخطوة، خصوصا أنني لا أكن أي مشاعر للطرف الثاني".
 
زيجات رجل بريطانى
زيجات رجل بريطانى

مسن بريطانى
مسن بريطانى
 
 
زيجات رجل بريطانى
زيجات رجل بريطانى

 

مسن بريطانى
مسن بريطانى

 

 

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