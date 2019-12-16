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بورصة البحرين إجازة يومين بمناسبة عيد جلوس الملك والعيد الوطنى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:25 ص
بورصة البحرين إجازة يومين بمناسبة عيد جلوس الملك والعيد الوطنى بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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أعلنت بورصة البحرين، عن تعطيل العمل في البورصة يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 16 و17 ديسمبر، وذلك بمناسبة عيد جلوس الملك والعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين، على أن يعاود العمل بالبورصة يوم الأربعاء الموافق 18  ديسمبر.
 
وكان المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.04% رابحا 16.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1583.65 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.8 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 68.99% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.99%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.05%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.
 
كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.10% مدفوعا بصعود سهم شركة اى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.08%.

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