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انفوجراف لـ"إكسترا نيوز".. انخفاض قيمة الواردات المصرية بنسبة 20.1٪

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:12 ص
انفوجراف لـ"إكسترا نيوز".. انخفاض قيمة الواردات المصرية بنسبة 20.1٪ الواردات المصرية
كتب أحمد عرفة

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بثت قناة إكسترا نيوز، إنفوجراف حول تراجع الواردات، مشيرة إلى أن الواردات انخفضت قيمتها بنسبة 20.1٪، حيث بلغـت 5.86 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر 2019.

 

وقالت القناة خلال الإنفوجراف إن الورادات كانت قيمتها  7.33 مليار دولار فى الشهر من العام السابق، لافتة إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها أبرزها منتجات البترول بنسبة 37%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 12.6%، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 15.9٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 1.2٪.

 وذكرت القناة خلال الانفوجراف، أن قيمة واردات بعض السلع ارتفعت خلال شهر سبتمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: قمح بنسبة 12.8٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 8.6٪، لحوم بنسبة 12.4٪، ذرة بنسبة 26.6٪.

 


الواردات

مصر

اكسترا نيوز

اقتصاد مصر

الاقتصاد

صادرات مصر

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