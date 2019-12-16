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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:29 م
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انتهاء فترة سماح فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:40 ص
انتهاء فترة سماح فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر التليفون الأرضى
كتيت هبة السيد

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انتهت فترة السماح الخاصة بسداد فاتورة التليفون الأرضى الربع سنوية فى 15 أكتوبر الجارى، وأتاحت المصرية للاتصالات العديد من طرق الدفع لسداد فواتير التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2019، وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالات WE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
 
كما يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضى عبر منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.
 
وللاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2019، يمكن للعميل الاتصال بخدمة 111 أو الاستفسار عنها من خلال صفحة الشركة على الإنترنت.
 
وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات we فاتورة التليفون الأرضى الربع سنوية منتصف أكتوبر الماضى، واستمر الدفع لمدة شهر حتى 14 نوفمبر المقبل، وللمتاخرين فى هذا المجال يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14 ديسمبر ثم من يوم 15 ديسمبر يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط آرسال واستقبال.

سداد فاتورة التليفون الأرضى

فاتورة التليفون الأرضى

التليفون الأرضى

فاتورة التليفون الأرضى الربع سنوية

الشركة المصرية للاتصالات

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