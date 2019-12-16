اليوم.. الحكم على 3 متهمين بقتل سيدة ألمانية لسرقتها فى مدينة نصر

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار السيد البدوى، حكمها فى إعادة محاكمة 3 متهمين بقتل سيدة ألمانية الجنسية لسرقتها بمدينة نصر.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهمين "مينا س"، عاطل، و"عيد ك"، عاطل، و"ممتاز ن"، عاطل، تهمة قتل المجنى عليها "جارين ماجى" 72 سنة، ألمانية الجنسية داخل مسكنها بمدينة نصر لسرقتها، بأن قام المتهمان الأول والثانى بالتسلل لشقة المجنى عليها لسرقة محتوايتها، وما أن شعرت بهم المجنى عليها حتى انقضوا عليها، وقام المتهم الأول بطعنها عدة طعنات بسلاحه الأبيض، فيما قام المتهم الثانى بكتم أنفاس الضحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، واستولوا على المسروقات وفروا هاربين.

وأسندت النيابة للمتهم الثالث، تهمة الاشتراك مع آخر فى التحريض والمساعدة والإنفاق لتنفيذ تلك الجريمة.

يذكر أن محكمة النقض إعادة القضية لدائرة أخرى بعد أن قضت دائرة أول درجة بإعدام المتهمين الأول والثانى، والمشدد للمتهم الثالث.