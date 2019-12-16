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المصرية للمطارات: نعمل على زيادة أجور العاملين

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:17 م
المصرية للمطارات: نعمل على زيادة أجور العاملين وزارة الطيران المدني
كتب محمود عبد الغنى

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أكدت الشركة المصرية للمطارت، ما تتناوله بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى بخصوص زيادة أجور العاملين، أن لجنة الأجور لم تتوصل إلى مقترح حتى الأن .
 
 
وأوضحت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن ما ذكر خالى تماما من الصحة، ونؤكد للعاملين أن موضوع  زيادة الأجور جارى العمل عليه، وهو من أولويات وزير الطيران الفريق يونس المصرى، والطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وسوف تنهى لجنة الأجور أعمالها فى  خلال الأسابيع القادمة.
 
 
وتهيب الشركة المصرية للمطارات، وسائل الإعلام تحرى الدقة فى تناول المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية فيما يصل إليها من أخبار حتى تكون الموضوعية هى أساس ما ينشر على الرأى العام.
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المصرية للمطارات

وزارة الطيران

اخبار المطار

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