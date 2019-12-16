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المبعوث الأمريكى يحث بيونج يانج للرد على الدعوة لإجراء محادثات

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:20 ص
المبعوث الأمريكى يحث بيونج يانج للرد على الدعوة لإجراء محادثات زعيم كوريا الشمالية وترامب
سول (رويترز)

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دعا ستيفن بيجن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لكوريا الشمالية، بيونج يانج إلى الرد على عرض واشنطن إجراء محادثات، قائلا: إنها مستعدة لبحث "كل القضايا ذات الاهتمام".

وقال بيجن خلال مؤتمر صحفى مشترك فى سول مع نظيره الكورى الجنوبى لى دو-هون إنه ليس لدى الولايات المتحدة " موعد نهائي" ولكنها تريد استئناف المفاوضات.

وأضاف "حان الوقت كى نقوم بمهامنا. فلننجز ذلك. إننا هنا وأنتم تعرفون كيف تصلون إلينا". وتزايدت حدة التوتر فى الأسابيع الأخيرة بعد أن أجرت بيونجيانج سلسلة من اختبارات الأسلحة ودخلت فى حرب كلامية مع الرئيس دونالد ترامب مما أثار مخاوف من احتمال عودة البلدين إلى مسار التصادم الذى كانتا تسلكانه قبل بدء الجهود الدبلوماسية العام الماضي.

 


المبعوث الأمريكى

بيونج يانج

كوريا الشمالية

النووى الكورى

محادثات مع كوريا

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