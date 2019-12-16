الشرطة اليونانية تدمر قنبلة مزروعة بالقرب من مركز شرطة بأثينا

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تمكنت الشرطة اليونانية من تدمير قنبلة بدائية الصنع عثر عليها مزروعة على جانبي الطريق بالقرب من مركز شرطة بضاحية في العاصمة أثينا.

وأفادت السلطات، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، بأن القنبلة التي كانت تحتوي على مسامير كانت مخبأة في حقيبة، ومكونة من متفجرات معبأة في أنبوبة وضعت للتشغيل على جهاز توقيت، موضحة أن ضابطًا من عثر عليها داخل سياج محيط بحرم جامعي وقام بإبلاغ خبراء المفرقعات.

وطوقت الشرطة المنطقة ونفذت عملية تفجير محكوم لتدمير القنبلة.

وأشارت السلطات إلى أنه لن يتم إطلاق نداء تحذيري كما أنه لم تعلن أي جهة على الفور مسئوليتها عن ترتيب تنفيذ حادث الانفجار، ولم يكن من الواضح الدافع وراء ذلك.