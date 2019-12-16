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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:41 م
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الشرطة النمساوية تعتقل مسلحا لدى محاولته اقتحام أحد الأسواق

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:24 م
الشرطة النمساوية تعتقل مسلحا لدى محاولته اقتحام أحد الأسواق الشرطة النمساوية
فيينا أ ش أ

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ألقت الشرطة النمساوية، اليوم الإثنين، القبض على رجل مسلح ، لدى محاولته اقتحام أسواق "عيد الميلاد " فى مقاطعة "ليوبن " بولاية شتايرمارك ، مما أدى إلى إثارة حالة من الذعر والهلع بين رواد السوق.

وأفادت مصادر فى الشرطة النمساوية اليوم ، بأن الرجل يبلغ من العمر" 43 عاما " وهو من سكان العاصمة (فيينا ) وكان فى حالة "سكر " وبحوزته 13 قطعة سلاح خرطوش وذخيرة.

وأضافت المصادر أن المتهم كان فى حالة هياج لحظة القبض عليه ، وقام بأعمال شغب ، مهددا بإطلاق النار على المواطنين ورجال الأمن ، كما أشهر سلاحه فى الهواء، وأشارت إلى أن الرجل ،استفز رجال الأمن والمواطنين بأداء "تحية هتلر " المجرمة قانونا.

 


الشرطة النمساوية

النمسا

أخبار النمسا

أسواق عيد الميلاد

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