الشرطة النمساوية تعتقل مسلحا لدى محاولته اقتحام أحد الأسواق

فيينا أ ش أ

ألقت الشرطة النمساوية، اليوم الإثنين، القبض على رجل مسلح ، لدى محاولته اقتحام أسواق "عيد الميلاد " فى مقاطعة "ليوبن " بولاية شتايرمارك ، مما أدى إلى إثارة حالة من الذعر والهلع بين رواد السوق.

وأفادت مصادر فى الشرطة النمساوية اليوم ، بأن الرجل يبلغ من العمر" 43 عاما " وهو من سكان العاصمة (فيينا ) وكان فى حالة "سكر " وبحوزته 13 قطعة سلاح خرطوش وذخيرة.

وأضافت المصادر أن المتهم كان فى حالة هياج لحظة القبض عليه ، وقام بأعمال شغب ، مهددا بإطلاق النار على المواطنين ورجال الأمن ، كما أشهر سلاحه فى الهواء، وأشارت إلى أن الرجل ،استفز رجال الأمن والمواطنين بأداء "تحية هتلر " المجرمة قانونا.