الرقابة المالية: 44.2 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم الجديدة بالبورصة

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة إصدارات الأسهم الجديدة بالبورصة المصرية إلى 44.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل 33.2 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضى بنسبة نمو 33.2%، موزعة بين قيمة أسهم تأسيس 18.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث مقابل 6.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق بنسبة نمو 184.4%، وقيمة أسهم زيادة رأس المال 26 مليار جنيه مقابل 26.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3%.

أما بالنسبة للسندات، قالت الهيئة، فى تقريرها الدورى، إن إجمالى قيمة السندات المصدرة والمدفوعة بلغت 3.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضى بنسبة نمو 46.2%، وهو ما يشير إلى الاعتماد على الائتمان خارج النظام المصرف من خلال سوق الأوراق المالية.