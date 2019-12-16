الراى الكويتية: الطبيب المصرى المرحل نجل متهم باستهداف كنيسة بالإسكندرية

كتب أحمد عبد الرحمن

قال وليد الجاسم رئيس تحرير جريدة الرأى الكويتية، إنه تم إلقاء القبض على دكتور أسنان مصرى كان مقيما فى الكويت، ومع ضبط الخلية فى يونيو الماضى غادر الكويت، رغم أنه لم يكن عليه أى تحفظ، يبدو من باب الاحتراز، واتجه لتركيا وأقام 4 شهور، ثم عاد للكويت لاستكمال دوره، وكان الأمن الكويتى بالمرصاد، وتم تسليمه للأمن المصرى، وفقا لاتفاقيات مبرمة بين البلدين، وتتولى مصر التحقيق معه.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، أن ما وصلهم عن طريق بعض الاتصالات مع مصر، بأنه تبين لهم أن هذا الشخص ابن شخص متهم بمحاولة استهداف كنيسة فى الإسكندرية.

وكانت السلطات الأمنية في مطار الكويت قد أوقفت مساء أمس السبت، (إسلام .ع) أحد كوادر تنظيم الإخوان المسلمين، ورحلته إلى مصر بعد عملية رصد ومراقبة ومتابعة، حيث كان قادماً من تركيا، وذلك لعلاقته بخلية الإخوان التي ضبطتها الكويت في منتصف يوليو الماضي.

وبحسب صحيفة الراي فإن (إسلام ع) طبيب أسنان يعمل في الكويت بعدما كان يعمل سابقاً في مستشفى سوهاج، وهو على علاقة بأعضاء الخلية الذين ضبطتهم الكويت وحققت معهم ثم رحلتهم إلى مصر بموجب اتفاق أمني بين البلدين.

وغادر الكويت مع آخرين إلى تركيا ودول أخرى لدى انكشاف أمر الخلية، ومكث هناك نحو 4 أشهر حتى أبلغه رفاق التنظيم بأن ملفه لم يعد تحت الرقابة، كما كان من قبل، وأنه بإمكانه العودة وترتيب بعض الأمور المتعلقة به ثم السفر لاحقاً إلى أى جهة أخرى إن شعر بأنه مستهدف.. لكن عين الأمن الكويتي كانت يقظة وأوقف لحظة دخوله المطار بناء على المعطيات التي تملكها وزارة الداخلية عن علاقاته ودوره.