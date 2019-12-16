الرئيس السابق لأفريقيا الوسطى فى طريق عودته من المنفى

ا.ش.ا

أعلن نجل الرئيس السابق لأفريقيا الوسطى فرانسوا بوزيزيه ، أن والده فى طريق عودته للعاصمة (بانجي)".

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الإثنين، أن الرئيس السابق لأفريقيا الوسطى كان في المنفى خارج البلاد منذ الإطاحة به عام 2013.

يذكر أن الرئيس السابق لأفريقيا الوسطى ، بوزيزيه ، يعد الرئيس الرابع لجمهورية أفريقيا الوسطى ، وتولى السلطة في مارس عام 2003 بعد أن قاد تمردا ضد الرئيس آنج فيليكس باتاسيه ، وفاز في الانتخابات الرئاسية للبلاد عام 2005 ، وأعيد انتخابه عام 2011 بموجب اقتراع انتقدته المعارضة وبعد دخول المتمردين إلى العاصمة (بانجي ) في نهاية مارس لجأ بوزيزيه الى الكاميرون.