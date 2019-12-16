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الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:34 م
الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

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تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، منذ بداية العام، بنحو 188 قرشًا، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 15.99 للشراء فى الوقت الحالى، مقارنة بـ17.87 جنيه للدولار، بداية العام الجارى فى يناير الماضى، وهو متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى.
 
ويتحدد سعر الدولار فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
 
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال عام 2019، بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.. ويرصد "اليوم السابع" أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه.
 
- زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى نتيجة تقدم مؤشرات مصر المالية نظرًا للتأثير الإيجابى لبرنامج الإصلاح والتى أدت إلى تدفقات فى العملة الأجنبية.
 
- تدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المحافظ المالية والتى تقدر ما بين 200 إلى 300 مليون دولار يوميًا، وترتفع إلى 500 مليون دولار فى بعض الأيام.
 
- تدفقات أموال الاستثمارات الأجنبية فى الأسواق المالية المصرية خاصة فى أذون وسندات الخزانة المصرية بما يدعم السيولة بالعملة الأجنبية.
 
- يتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
 
- ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.
 
- إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب والتى تمت خلال ديسمبر 2018 بما دعم السيولة الدولارية لدى البنوك المصرية.
 
 

طارق عامر

طارق عامر الدولار

البنك المركزى المصرى

تعويم الجنيه

محافظ البنك المركزى

اليوم السابع بلس

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