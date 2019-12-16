الباذنجان والرقصات.. يونانية تكشف بمنتدى الشباب عن المشترك بين دول المتوسط

كتب سمير حسنى

قالت مارتويا بوستيلفيى، شابة يونانية، أن هناك أمورًا كثيرة مشتركة بين دول البحر المتوسط، متابعة:" اكتشفت أن الطعام والرقصات من الأمور المشتركة بين دول المتوسط، حيث يستخدم الباذنجان فى كل وصفات الطعام بكل دول البحر المتوسط".

وأضافت " مارتويا" خلال جلسة "دول المتوسط.. حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، يشرفنى أن أكون جزءا من تلك الجلسة النقاشية وحضرت ورشة دول البحر المتوسط الجذور المشتركة، وكيف يمكنا تعزيز تلك الثقافات.

وأضافت: "بدأنا بلعبة عن الجغرافيا، حيث قمنا برسم خريطة وقمنا بالتعرف على كل جيراننا من الدول المتوسطية، وأدركنا أن هناك أمورا كثيرة مشتركة فى البحر المتوسط وهو الباذنجان، حيث يستخدم فى كل وصفات الطعام بكل دول البحر المتوسط".