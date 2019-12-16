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الاحتلال الإسرائيلى يتوغل على حدود شرق غزة ويستهدف المزارعين الفلسطينيين

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:43 ص
الاحتلال الإسرائيلى يتوغل على حدود شرق غزة ويستهدف المزارعين الفلسطينيين عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
/أ ش أ/

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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه المناطق المحاذية للسياج الأمني، شرقى المحافظة الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، كما توغلت جرافات الاحتلال بشكل محدود شمال بيت لاهيا شمالى القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الاحتلال قاموا بإطلاق عدد من قنابل الغاز، تجاه صائدى العصافير، قرب السياج الأمني، فى محيط بوابة "النسر" شرقى بلدة جحر الديك وسط القطاع؛ ما أجبرهم على الانسحاب من المكان.

وتزامن ذلك مع إطلاق نار مكثف من آلية عسكرية إسرائيلية، تتمركز داخل السياج الأمني، قرب بوابة "المطبق" شرق مدينة رفح، تجاه الأراضى الزراعية، ومحيط بعض صائدى العصافير، وتوغلت عدد من جرافات الاحتلال، اليوم، بشكل محدود شمال بلدة بيت لاهيا شمالى قطاع غزة، وشرعت بأعمال تجريف فى المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها اليومية فى المناطق الحدودية لقطاع غزة فى خرق لتفاهمات التهدئة التى وقعت بين الفصائل الفلسطينية والقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) فى القاهرة صيف عام 2014.

وتتوغل قوات الاحتلال داخل قطاع غزة فى الأطراف الشمالية والشرقية بشكل شبه يومى بجرافاتها وتطلق النار على المزارعين فى حقولهم وعلى الصيادين فى بحر غزة، وتحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا، بالإضافة للعمليات العسكرية من حين لآخر.

كما يمارس الاحتلال حصارا اقتصاديا خانقا على القطاع؛ ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين الفلسطينيين ودخول 53% منهم تحت مستوى خط الفقر وإفلاس الكثير من رجال الأعمال والتجار وتراجع مستوى الخدمات التعليمية والصحية بما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الاجتماعى.

 


الاحتلال الإسرائيلى

شرق غزة

فلسطين

اخبار فلسطين

المزارعين الفلسطينيين

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