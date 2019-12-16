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الاحتلال الإسرئيلى يعتقل 21 فلسطينيا من الضفة الغربية ويتوغل على حدود غزة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:37 ص
الاحتلال الإسرئيلى يعتقل 21 فلسطينيا من الضفة الغربية ويتوغل على حدود غزة أرشيفية
ا.ش.ا

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 21 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 من محافظة طولكرم، من ضاحية شويكة وبلدة دير الغصون شمالا، وشابين من القدس في بلدة العيزرية جنوب شرق المدينة، ومواطنا في مدينة البيرة بمحافظة رام الله، و2 في نابلس، و7 في الخليل بعد مداهمة منازلهم.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت قبل عدة أيام المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، وتمركزت في محيط دائرة السير، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة في عدد من المحال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال هدمت مغارة تعود ملكيتها لمواطن من مدينة الخليل، وجرفت أرضية موقف لصيانة السيارات، وحطمت مركبات كانت متوقفة بالمكان.

فيما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه المناطق المحاذية للسياج الأمني، شرقى المحافظة الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، كما توغلت جرافات الاحتلال بشكل محدود شمال بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الاحتلال قاموا بإطلاق عدد من قنابل الغاز، تجاه صائدي العصافير، قرب السياج الأمني، في محيط بوابة "النسر" شرقي بلدة جحر الديك وسط القطاع؛ ما أجبرهم على الانسحاب من المكان.

وتزامن ذلك مع إطلاق نار مكثف من آلية عسكرية إسرائيلية، تتمركز داخل السياج الأمني، قرب بوابة "المطبق" شرق مدينة رفح، تجاه الأراضي الزراعية، ومحيط بعض صائدي العصافير، وتوغلت عدد من جرافات الاحتلال، اليوم، بشكل محدود شمال بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وشرعت بأعمال تجريف في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها اليومية في المناطق الحدودية لقطاع غزة في خرق لتفاهمات التهدئة التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية والقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في القاهرة صيف عام 2014.

وتتوغل قوات الاحتلال داخل قطاع غزة في الأطراف الشمالية والشرقية بشكل شبه يومي بجرافاتها وتطلق النار على المزارعين في حقولهم وعلى الصيادين في بحر غزة، وتحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا، بالإضافة للعمليات العسكرية من حين لآخر.

كما يمارس الاحتلال حصارا اقتصاديا خانقا على القطاع؛ ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين الفلسطينيين ودخول 53% منهم تحت مستوى خط الفقر وإفلاس الكثير من رجال الأعمال والتجار وتراجع مستوى الخدمات التعليمية والصحية بما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الاجتماعي.

وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة، وخلال الحروب الثلاثة الماضية على قطاع غزة يتعمد الاحتلال الإسرائيلي استخدام كميات هائلة من القذائف والصواريخ التي أدت إلى استشهاد الآلاف وجرح أعداد كبيرة من الفلسطينيين وتدمير واسع في المنازل والبنى التحتية وأثرت على إنتاجية الأراضي الزراعية في المناطق الحدودية.

وأقامت إسرائيل منذ إعادة انتشارها خارج قطاع غزة في عام 2005، وبصورة غير قانونية "منطقة عازلة"، وهي منطقة يحظر على الفلسطينيين دخولها، وتمتد على طول حدود قطاع غزة البرية والبحرية.

 


الاحتلال الاسرائيلى

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فلسطين

اخبار فلسطين

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