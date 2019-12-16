الأمن المغربى يوقف إرهابيا من تنظيم "داعش" كان بصدد تنفيذ عملية انتحارية

الرباط /أ ش أ/

أوقفت سلطات الأمن المغربية بمدينة مكناس، وسط المغرب إرهابيا من تنظيم "داعش" ، كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية.

وأوضح بيان صادر عن المكتب المركزى للأبحاث القضائية بالمغرب، أن التحريات الأمنية أكدت ضلوع المشتبه فيه بالترويج للفكر المتطرف لـ "داعش" بالمؤازاة مع سعيه للحصول على معلومات وخبرات، خاصة تلك المتعلقة بكيفية استعمال الأسلحة والمعدات الميكانيكية والآليات.

وأشار البيان الذى نشرته وكالة الأنباء المغربية إلى أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وكذا مخطوطات تتعلق بمواد تدخل فى إعداد المتفجرات.