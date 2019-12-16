استطلاع يظهر ارتفاع شعبية ترامب رغم تحقيق المساءلة

واشنطن /أ ش أ/

أظهر استطلاع أمريكى، حديث للرأى أن جلسات الاستماع والمداولات فى الكونجرس على مدار أسابيع بشأن تحقيق المساءلة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فشلت فى التأثير السلبى على شعبيته لدى الناخبين.

وأشار الاستطلاع- الذى أجراه تلفزيون فوكس نيوز الأمريكى، الأحد- إلى أن مستوى الرضا الشعبى عن أداء ترامب قفز بمقدار ثلاث نقاط، حيث وصلت نسبة الموافقين على أدائه الوظيفى إلى 45% بعد أن كانت تلك النسبة 42% فقط فى شهر أكتوبر الماضي، رغم أن 53% منهم يعترضون على أدائه.

وتضع نتيجة الاستطلاع ترامب فى نفس مكانه الذى كان فيه خلال شهر يناير من هذا العام، كما أوضح الاستطلاع أن 50% ممن شاركوا فيه يريدون إجراء تحقيق المساءلة بهدف عزل ترامب من منصبه بينما أيد 4% منهم التحقيق دون العزل وعارض 41% من مجمل المشاركين إجراء التحقيق برمته ضد الرئيس الأمريكي.