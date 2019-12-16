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إيفو موراليس ينظم حملة لانتخابات بوليفيا المقبلة من منفاه بالأرجنتين

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:18 م
إيفو موراليس ينظم حملة لانتخابات بوليفيا المقبلة من منفاه بالأرجنتين ايفو موراليس
كتبت فاطمة شوقى

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أعلن الرئيس السابق لبوليفيا إيفو موراليس ، وهو لاجئ فى الأرجنتين منذ يوم الخميس الماضى، عن لقاءات مع قادة حزبه MAS "للتخطيط للحملة الانتخابية" فى بلاده بعدما ارغم على الاستقالة فى اعقاب احتجاجات شعبية، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "إنفوباي" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن موراليس عقد اجتماع  لتصميم استراتيجيات حركة الاشتراكية (MAS) للانتخابات البوليفية المقبلة ، والتى لم يتم تحديد موعدها بعد، والتى لن يترشح فيها موراليس.

وشكر الرئيس البوليفى السابق من شرفة منزله فى الأرجنتين أتباعه من الحكومة الارجنتينية والشعب الارجنتينى لمشاركته ودعمه، وقال "وكما هو الحال دائمًا فى أمريكا اللاتينية ،فقد هزمنا المتآمرين فى الانقلاب ، وسنعود قريبًا".

واستقال مواليس فى 10 نوفمبر من رئاسة بوليفيا، بعد أسبوعين من الاحتجاجات فى أعقاب النتائج المشكوك فيها للانتخابات العامة فى 20 أكتوبر الماضى،عندما كان يسعى للحصول على فترة ولايته الرابعة، وتم إجباره على الخروج من السلطة عندما سحبت القوات المسلحة دعمها له، واتجه إلى المكسيك، ثم انتقل إلى الأرجنتين حيث منحته حكومة البرتو فيريناندير من يسار الوسط، حق اللجوء.

وقال رئيس القوات المسلحة الأرجنتينية "سانتياجو كافيرو" لصحيفة "تيمبو" الأرجنتينية "إيفو موراليس لديه وضع اللاجئ فى بلدنا، ويتمتع اللاجئون بنفس الحقوق التى يتمتع بها أى أرجنتينى، ويمكن أن تعبر عن نفسها بحرية، ولا أحد سوف يقيد حريته، ومن الواضح أنه سيفعل ذلك بمسؤولية كبيرة".

 


بوليفيا

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ايفو موراليس

الارجنتين

اخبار بوليفيا

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