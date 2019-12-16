إقامة عزاء الكاتب الصحفى محمود صلاح بمسجد المشير طنطاوى.. الخميس المقبل

كتب كريم صبحى

قررت أسرة الكاتب الصحفي محمود صلاح ، إقامة عزاء فى مسجد المشير طنطاوي بالقاعة الرئيسية يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة 30ر5 مساء ، وسط حضور كبار الصحفيين.

ويعد "صلاح" أشهر صحفي حوادث في مصر، خاض العديد من المغامرات الصحفية، أبرزها لحظات تطهير منطقة الباطنية من تجارة المخدرات، وأجرى عدداً من الحوارات الصحفية الهامة مع أباطرة الإجرام في مصر مثل الخط وعزت حنفي، واقتحم عالم الجريمة، وكان لأسلوبه الشيق في سرد الحوادث ومدرسته الفريدة جمهوره الخاص، الذي كان يتلهف على كتاباته.

ورحل "صلاح" في هدوء بعد معاناته مريضاً مؤخراً، حيث كان يطل على متابعيه خلال أيامه الأخيرة عبر السوشيال ميديا من خلال كتاباته، التي طالما تعلق جمهوره بها.