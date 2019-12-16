إصابة 3 مواطنين فى تصادم ميكروباص بسيارة نقل بطريق طنطا كفر الشيخ الدولى

الغربية – مصطفى عادل

شهد طريق طنطا كفر الشيخ الدولي بمحافظة الغربية، تصادم ميكروباص بسيارة نقل، نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 3أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى المنشاوى بطنطا لتقى العلاج.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مازن الرشيدى مأمور مركز طنطا، بورود إشارة لشرطة النجدة بتصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى، انتقلت 3 سيارات اسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، ونقلتهم سيارات الاسعاف لمستشفى المنشاوى بطنطا لتلقى العلاج.