سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:38 ص
أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى اصغر مبرمج
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال يوما سوريانتو، أحد أصغر مطورى التطبيقات فى العالم، وبدأ فى  مجال الترميز منذ أن كان عمره 6 أعوام فقط، إن الذكاء الاصطناعى يستخدم الحاسب الآلي حتى يتأكد من تحديد الأشياء فى وقت قصير، مضيفا أنه يقوم ببعض أمور التطوير فى الذكاء الاصطناعى، وكيفية وضع البرامج لهم.  

وأضاف خلال جلسة  "الذكاء الاصطناعى والبشر ومن المتحكم؟" فى منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى، أن ذكاء الاصطناعى فى الاجيال القادمة والجيل الحالى يعمل على مساعد العامل البشرى فى المنزل أو الشركات، مضيفا أن الذكاء الاصطناعى يقوم بالعديد من الأشياء منها الترفيه والأعمال المنزلية والشركات.

وأوضح أن الروبوت الآلى سأثق به فى حماية أطفالى فى المستقبل، مضيفا أن من المكن أن أطلب من الروبوت الاعتناء بأولادى وعند وجودى فى المنزل سأهتم بهم.


مطور برامج

منتدى شباب العالم

الذكاء الاصطناعى

اخبار عاجلة

عاجل

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:33 ص

مستشارة قانونية بمنتدى شباب العالم تكشف الأطر القانونية للذكاء الاصطناعى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:23 ص

حقيبة ال "جيف اواي" أيقونة منتدى شباب العالم .. صور

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:14 ص

فيلم تسجيلى يكشف تأثيرات الذكاء الاصطناعى بمنتدى شباب العالم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:03 ص

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:45 ص

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:43 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى بمنتدى الشباب: الذكاء الاصطناعى يساعد فى معالجة الخطأ البشرى

السيسى بمنتدى الشباب: الذكاء الاصطناعى يساعد فى معالجة الخطأ البشرى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة