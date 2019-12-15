5 نصائح يجب علينا اتباعها فى حال حدوث صواعق رعدية.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

"البرق" هو الضوء الذى يظهر فجأة فى قلب السماء عند اضطراب الأحوال الجوية ، وهو عبارة عن شرارة قوية تنتج عن تصادم سحابتين تحمل احداهما شحنة كهربائية سالبة والأخرى موجبة، ويعقب هذا الضوء صوت عال من اتجاه السماء يسمى الرعد ويطلق على الاثنين معا اسم " الصاعقة".

وفى التقرير التالى ننصح ب 5 معلومات للحفاظ على سلامتكم فى حال حدوث صواعق رعدية.. تعرف عليها:

1- ابتعد عن أى مصدر مياه.

2- تجنب الوقوف فى المرتفعات والأماكن العالية.

3- إن كنت خارج المنزل تجنب لمس أى أجزاء معدنية أو الوقوف بجانب صناديق الكهرباء أو أعمدة الإنارة.

4- إن كنت داخل المنزل ابتعد عن النوافذ المفتوحة والأجهزة الكهربائية وتجنب استخدام الهاتف الأرضى.

5- إن كنت فى السيارة استمر بداخلها وتجنب لمس الزجاج أو أى أجزاء معدنية.