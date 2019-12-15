5 معلومات عن قضايا الرشوة وعقوباتها.. تعرف عليها

تواصل أجهزة الدولة المختلفة دورها فى محاربة الفساد، وضبط المرتشين، لتقديمهم للعدالة، لحفظ حقوق المواطنين، وحماية ثروات البلاد.
وترصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن قضايا الرشوة.
- المادة (103) من قانون العقوبات نظمت عقوبة الرشوة.
- أقرت عقوبة السجن المؤبد لكل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته (رشوة).
- من حق المحكمة أن تغرم المتهم ماليًا بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على ما أعطى أو وعد به.
يعتبر الراشي شاهد ملك فى القضية فى حالة اعترافه على المرتشى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة