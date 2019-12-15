20 طالب وطالبة يتنافسون فى مسابقة الطالب المثالى بتربية المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عقدت مسابقة الطالب والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة المنوفية، على مدار يومين بإشراف الدكتورة فتيحة بطيخ وكيل الكلية للتعليم والطلاب، الدكتور محمود بدوى وكيل الكلية للبيئة وخدمة المجتمع، الدكتورة دعاء الشاعر مدير وحدة الجودة بالكلية، وتابع المسابقة أحمد سليمان، محمد الكنفانى من إدارة رعاية الشباب بالكلية، برئاسة خالد عبد الرازق مدير إدارة رعاية الشباب.

وقد تقدم لهذه المسابقة أكثر من عشرين طالبا وطالبة وفقا للإجراءات المتبعة لعقد المسابقة، مرورا بالمقابلات الشخصية مع اللجنة المشكلة لعقد المسابقة والعروض التى قدمها الطلبة والطالبات المشاركين فى المسابقة حول الأنشطة المختلفة لكل منهم داخل وخارج الكلية، هذا إلى جانب عقد الاختبار التحريرى فى المعلومات العامة لكل متقدم، وبعد إجراء التقييم لجميع المتقدمين، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وبحضور وإشراف الدكتور صبحى شرف عميد الكلية.

وأسفرت النتيجة عن فوز الطالب صابر غنيم بالمركز الأول والطالب عبد الرحمن عشرى بالمركز الثانى، والطالب إسلام الكيلانى بالمركز الثانى مكرر، والطالب عبد الواحد طير البر بالمركز الرابع.

وفاز من الطالبات "الطالبة دعاء الغزالى بالمركز الأول والطالبة أسماء عبد الفتاح بالمركز الأول مكرر والطالبة جهاد صلاح بالمركز الثالث" هذا وسيتم تقديم جوائز تحفيزية لباقى الطلبة والطالبات الذين شاركوا فى المسابقة كنوع من التشجيع لتكرار المشاركات فى المسابقات والأنشطة القادمة.

من ناحية أخرى، نظم الاتحاد المصرى لطلاب كلية صيدلة المنوفية EPSF-Menoufia اليوم العلمى تحت مسمى PHocus تحت رعاية الدكتورعادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة أمل عيسى عميد كليه الصيدلة.

اللقاء يهدف إلى تطوير الصيدلى فى جميع المهارات اللازمه والتى ستساعده عند النزول لسوق العمل ،وذلك عن طريق القيام بالكثير من المحاضرات التى تناقش الموضوعات الأساسية حاضر فى اليوم العلمى كل من الدكتورة داليا حمدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،الدكتور محمد سالم مدرس بقسم العقاقير ،الدكتور محمود نزيه بقسم الكيمياء الصيدلية.

أهم الموضوعات التى تم مناقشتها هى الصيدلة السريرية ودور الصيدلى السريرى داخل المستشفى، طب الأطفال ودور الصيدلى السريرى داخل عنايه الاطفال، مرض أنيميا البحر المتوسط، التهابات المعده، التهابات الكليه، وأيضا من ضمن المحاضرات المقدمه التحدث عن المهارات التى منها: التعلم الذاتى والمعرفة ،طرق التعلم عن طريق الإنترنت، مهارات التواصل، مهارات التقديم والعرض.ثم الانتقال لمرحلة تطبيق معلومات المحاضرات والتى انتهت بمسابقة.

يذكر أن الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة EPSF هو أكبر كيان طلابى يضم طلاب الصيدلة فى 34 كلية صيدلة على مستوى مصر، ويعتبر الاتحاد المصرى جزء من الاتحاد الدولى لطلاب الصيدلة IPSF الذى يضم أكثر من 80 دوله .