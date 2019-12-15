نائب رئيس جامعة طنطا يجتمع باللجان المنظمة للمنتدى الدولى البيئى الرابع

الغربية - مصطفى عادل

التقى الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، بحضور الدكتور طارق فودة مع أعضاء اللجان المنظمة للمنتدى الدولى البيئى الرابع، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 10-12 مارس 2020 بمدينة الإسكندرية بعنوان "البيئة الخضراء والتنمية المستدامة" تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة.

وقال الدكتور عماد عتمان، أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة ما توصلت اليه كل لجنة والاطلاع على المستجدات والتطورات بشأن انعقاد المؤتمر، والذى يهدف إلى تبادل الخبرات على المستويين العربى والدولى للحد من المشكلات البيئية فى ظل استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.



وأوضح الدكتور طارق فودة، أنه من المقرر مناقشة عدة محاور على رأسها الطاقة الخضراء والمدن الذكية، والنانو تكنولوجى وتطبيقاته، وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاته، واستدامة الموارد الطبيعية، والصحة العامة والمخاطر البيئية، علاوة على التغيرات المناخية ونظم المعلومات الجغرافية، والبيئة فى الأدب، والرياضة والتحديات البيئية، والبيئة والمخاطر الصحية، والتربية من أجل بيئة خضراء، والتلوث البيئى، والإعلام والبيئة.