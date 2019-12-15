نائب رئيس الوزراء البحرينى يؤكد أهمية تقوية العلاقة مع مصر

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحرينى الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، حرص بلاده على تقوية العلاقة الاستراتيجية القائمة بين المملكة ومصر.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن ذلك جاء خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء البحرينى اليوم الأحد، لسفير مصر الجديد لدى المملكة ياسر محمد شعبان، حيث رحب آل خليفة به، مؤكدا دعمه له خلال مهمته.