ممثل منظمة الأمن بأوروبا بمنتدى شرم: يجب إشراك الشباب لحل المشاكل الأمنية

كتب محمد عبد العظيم

قال بول بيكرز مدير مكتب السكرتير العام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن المنظمة تعمل على قيمة مضافة محددة من خلال تغطية عدد كبير من المدن الأوروبية، بجانب أجزاء كبيرة من روسيا وبعض المناطق فى كندا والولايات المتحدة، لافتا إلى أنها تجمع دول لا تربط بينهم صداقة وهو يجعلنا منبر فريد للحوار.

وأضاف "بيكرز"، خلال كلمته فى جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الشباب هم المستقبل ويجب إشراكهم لحل كافة المسائل الأمنية وغيرها، موضحا أن هناك قضايا أخرى، يجب أن يشاركوا فيها من أجل ضمان تحقيق السلام.

وأشار مدير مكتب السكرتير العام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى أن المنظمة تضم خبراء من الشباب يعلموا فى المنظمة فى كافة المجالات، مطالبا بضرورة التواصل المباشر مع الشباب، لمنع أى تأثير عقائدى عليهم يجعلهم يدخلوا فى العنف والتطرف.