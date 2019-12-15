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مفوض سابق بالاتحاد الأوروبى: مرتكبى الهجمات الإرهابية من غير اللاجئين

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:16 ص
مفوض سابق بالاتحاد الأوروبى: مرتكبى الهجمات الإرهابية من غير اللاجئين ديمترى أفراموبولوس - المفوض السابق لشئون الهجرة بالاتحاد الأوروبى
كتب سمير حسنى

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دعا ديمترى أفراموبولوس، المفوض السابق لشئون الهجرة بالاتحاد الأوروبى، بعدم الخلط بين الإرهاب والهجرة، مشددا على أن كل مرتكبى الأعمال الإرهابية فى أوروبا من غير اللاجئين، حيث نشأوا فى أوروبا، لذلك يجب أن يكون الاندماج على سلم أولوياتنا.

 

وقال المفوض السابق لشئون الهجرة بالاتحاد الأوروبى، خلال فعاليات جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة"، إن دول الاتحاد الأوروبى لم تعرف كيف تتعامل مع التدفقات الكبيرة للهجرة غير الشرعية، مضيفًا: "غالبية القادة بارعون فى التحدث لكنهم غير بارعون فى العمل".

 

وشدد على أن مصر بلد محب للسلام وعنصر مهم للاستقرار فى المنطقة، مشيرا إلى أن اختيار مدينة شرم الشيخ لإقامة هذا المنتدى يبرهن على رغبة مصر فى ريادة الأمن والاستقرار فى المنطقة الغير مستقرة على مستوى العالم".

 


الاتحاد الاوروبى

منتدى شباب العالم

منتدى شرم الشيخ

منتدى الشباب

مؤتمر الشباب

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