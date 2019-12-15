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الأحد، 15 ديسمبر 2019 09:52 ص
خالد صلاح
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مصرع 14 شخصا وإصابة 18 آخرين فى حادث تحطم حافلة بنيبال

الأحد، 15 ديسمبر 2019 09:22 ص
مصرع 14 شخصا وإصابة 18 آخرين فى حادث تحطم حافلة بنيبال تحطم حافلة
أ ش أ

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لقى 14 شخصا مصرعهم وأصيب 18 آخرون، فى حادث تحطم حافلة كانت تقل عددا من الحجاج الهندوس فى نيبال.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن براجوال ماهارجان مسئول بالشرطة النيبالية إن الحافلة انحرفت عن الطريق السريع على بعد حوالي 80 كيلومترا شرقي العاصمة كاتماندو وتحطمت، مشيرا إلى أن الشرطة تحقق في أسباب وقوع الحادث.
وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.
يذكر أنه عادة ما يلقى باللوم على حوادث الحافلات في نيبال على المركبات والطرق التي لا تتم صيانتها بالشكل المناسب.


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نيبال

حادث

الحجاج الهندوس

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