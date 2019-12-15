سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مساعد وزير التخطيط بمنتدى الشباب: لدينا منظومة لتوفير البيانات للمواطنين لحظيا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:00 م
مساعد وزير التخطيط بمنتدى الشباب: لدينا منظومة لتوفير البيانات للمواطنين لحظيا منتدى شباب العالم
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد لوزير التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، إن التميز الحكومى يتم عبر الارتقاء بالخدمات المقدمة بين الجهات الحكومية بعضها البعض وأيضا بين الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين، وهو ما يحتاج إلى أداء أو وسيلة فنية لتنفيذه، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بعمل العديد من الإجراءات في هذا الإطار ورجعت العديد من الخبرات الدولية للعمل للوصول باتجاه هذا الهدف. 
 
وقال على هامش جلسة التميز الحكومى والتحول الرقمى، إن للحكومة نجحت فى ربط 60 إلى 65 جهة حكومية ببعضنا ونستهدف لزيادتها لـ100 جهة حكومية ويوجد 30 مليون رسالة يتم تبادلنا بين الجهات الحكومية، حيث توجد  منظومة لتوفير البيانات لحظيا على مستوى الجمهورية. 
 
وتابع بالقول:" أن المواطن استفاد من ربط البيانات فى العديد من القطاعات لاسيما محدودى الدخل على سبيل المثال فإن من ضمن شروط منظومة تكافل وكرامة لوزارة التضامن الاجتماعى، هو انتظام ابنائهم فى العملية التعليمية وهو ما يستلزم ذهاب ولى الأمر للمدرسة للحصول على كشف الحضور بالمدرسة وإرساله للمعنيين بالمبادرة ولكن فى الوقت الحالى تكون هذه المعلومات لحظيا لدى الجهات الحكومية، فضلا عن خدمات المرور حيث يمكن إصدار شهادة المخالفات أو براءة ذمة المواطن اونلاين.
 
وحضر الندوة إلى جانب المتحدثين الرئيسين، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات والدكتورة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا". 

منتدى شباب العالم

التحول الرقمى

وزارة الاتصالات

التخطيط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة