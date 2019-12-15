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قرار وزارى بإنشاء قسم للتعليم الطبى بكلية الطب البشرى بسوهاج

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:17 م
قرار وزارى بإنشاء قسم للتعليم الطبى بكلية الطب البشرى بسوهاج الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على إنشاء قسم التعليم الطبى بكلية الطب البشرى كأول قسم من نوعه بكليات الطب على مستوى صعيد مصر، حيث جاء ذلك فى القرار الوزارى رقم  5336 صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وقال عزيز إن إنشاء قسم للتعليم الطبى يأتى استجابة للعديد من الاحتياجات الملحة على مستوى مهنة الطب وتدريس العلوم الطبية، وذلك بهدف رفع جودة العملية التعليمية، وأيضا زيادة عدد طلاب البكالريوس والدراسات العليا والأطباء الخريجين مما يستدعى العمل على توفير برامج تعليمية وتدريبية فى ظل الموارد المحدودة.

وقال الدكتور حسان النعمانى القائم بعمل عميد كلية الطب البشرى ان ذلك ياتى فى اطار الاهتمام بالتطوير المستمر لبرامج الدراسات العليا وآليات التعليم الطبى المستمر والبحث العلمى فى مجالات التعليم الطبى، حيث تتمثل أهمية إنشاء هذا القسم لإدارة التطوير المستمر لمنظومة التعليم الطبى بمختلف مراحله ومجالاته، بالتعاون مع الأقسام المناظرة فى مصر والمنطقة العربية والعالم، بما يساعد على تحقيق رؤية ورسالة الكلية.

وقال الدكتور عماد على عثمان مدير مركز تطوير التعليم الطبى بأن قسم التعليم الطبى يتكون من 7 وحدات تعمل فى تكامل تام وبالتعاون الوثيق مع كافة أقسام كلية الطب وهى وحدة تطوير المناهج ,وحدة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس, وحدة تقييم الطلاب والامتحانات، وحدة التعليم الإلكترونى ،وحدة البحوث فى مجال التعليم الطبى ،وحدة معمل المهارات الاكلينيكية، وحدة التعليم الطبى المستمر.

 

 

 


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جامعة سوهاج

قرار وزارى

الطب البشرى بسوهاج

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