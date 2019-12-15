فيلا "المهرب النهائى" فى بالى بإطلالة 270 درجة على البحر.. اعرف سعرها.. صور

كتب محمد رضا

"المهرب النهائى"، هو اسم أطلق على منزل شاطئى يقع قبالة ساحل جزيرة بالى الإندونيسية، حيث تداعب الأمواج أولئك الذين يحرصون على الهروب من المشاغل اليومية المرهقة وتجربة جانب مختلف من الحياة فى المنازل الفخمة، حيث تم تصميم Villa Tanjung فى جزيرة Lembongan من قبل المهندسين المعماريين الأكثر شهرة فى فورسيزونز فى بالى، لتتميز بإطلالة 270 درجة على المناظر البحرية المحيطة.

تحتوى الفيلا الرائعة نفسها على خمس غرف نوم وخمسة حمامات، بالإضافة إلى حمام سباحة لا متناهى يميل حول حافة الفيلا والأراضى الطبيعية، وقد تم تسويق منزل الشاطئ للعملاء الذين يعيشون فى غرب أستراليا ممن يبحثون عن الحياة على البحر، مع تحديد سعر بما يصل إلى حوالى 3 ملايين دولار.



فيلا "المهرب النهائى" المطلة على ساحل جزيرة بالى

ويحتوى المنزل على حديقة Balinese ذات المناظر الطبيعية، ومكونات المقاعد المطلة على البحر المكصممة من الخيزران والمنتشرة فى الفضاء الواسع حول الفيلا، وكذلك قربها من الشاطئ الجميل والمعزول باعتبارها أكثر الأجزاء الفردية فى Villa Tanjung، وفى حديثه إلىFEMAIL ، قال الوكيل جودى فيوستر – حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن "العقار مميز للغاية"، مضيفًا "إنها حياة فاخرة فى بالى على الطراز القديم.. وأولئك الذين يحرصون على ركوب الأمواج والغطس يمكنهم الاستمتاع بخيارات من الطراز العالمى فى جزيرة Lembongan النائية".

تضم الفيلا أيضًا غرفة للياقة البدنية، إلى جانب منطقة للمعيشة وتناول الطعام ذات مخطط مفتوح مثالية للترفيه، وفازت الفيلا مؤخرًا بجائزة بالى للمهندسين المعماريين عن أفضل فيلا فى بالى فى فئة "أكوموداسى بارايويساتا"، وهذا يعنى أنها كانت أفضل فيلا فى فئة السياحة، ويمكن تأجيرها بدلاً من استخدامها كفيلا خاصة.



حمام داخل الفيلا الشاطئية فى بالى الإندونيسية



حديقة Villa Tanjung فى إندونيسيا

وقد سمحت الأسرة السابقة بملكية العقار عندما لم يستخدموه للمسافرين الذين يتطلعون إلى تذوق الفخامة، حيث تكلف الفيلا الكاملة ما يصل إلى 11 ضيفًا 1400 دولارًا فى الليلة، وكلمة Tanjung التى سميت بها الفيلا فى اللغة الإندونيسية هى الرأس أو شبه الجزيرة، حيث تقع الفيلا على tanjung بين Mushroom Bay وTamarind Bay.

ويقول تقرير "ديلى ميل"، "يشتهر مهندسو المنزلGrounds Kent ، بعملهم الذى يتضمن عددًا لا يحصى من المنتجعات فى أستراليا وبالى وممتلكات سكنية غير عادية فى بيرث والمناطق المحيطة بها، وتعد Villa Tanjung من بين أكثر مشاريعها طموحًا، وذلك بفضل جناحها المثير للمعيشة واستخدام المساحات الكبيرة من البامبو الرقائقى مع مكونات الخيزران الطبيعية، إضافة إلى الشكل المنحنى اللطيف لكل من الجناح والمسبح اللامتناهى أمامه يتبعان الشكل الطبيعى للموقع فى هذه الرأس الواضحة، معانقًا إطلالات بانورامية على المحيط.



طاولة طعام مطلة على البحر فى المنزل الشاطئى بجزيرة بالى



جو مشرق فى فيلا "المهرب النهائى" بإندونيسيا



تصميمات خاصة لأثاث Villa Tanjung فى بالى



تصميمات الخيزران الطبيعى فى Villa Tanjung بجزيرة بالى



مشهد الغروب الساحر من شرفة فيلا "المهرب النهائى" بجزيرة بالى