فيديو .. شاب يعتدى على مسن يرتدى زى عامل نظافة بطنطا.. ورئيس الحي: مضطرب ولا يتبعنا

كان عدد من الشباب قد استوقفوا شخص مُسن ويدعى "محمد" كما يُنادى عليه فى الفيديو، وتعدوا عليه بالسب وتنمروا عليه، وقيامهم بسبه والتعدي عليه بالضرب بالأيدي، فما كان منه الا الدفاع عن نفسه على مرأى ومسمع من المارة، وقيام أحد زملاء المتهمين بتصوير مقطع فيديو وظل يضحك على ما يحدث للمواطن دون أن يتدخل للدفاع عنه.

من جانبه قال عادل داود، رئيس حى أول طنطا، إن المسن الذي ظهر فى الفيديو ليس تابعا لجهاز النظافة بالحى، وإنما هو شخص عادي يعاني من اضطراب نفسي وسبق وأن تعدى على المارة فى الشارع.